Rissa in centro, il Comitato: “Situazione pericolosa per i residenti” VIDEO

L'appello al sindaco in un post su Facebook

IN VIA COSTARELLI

CATANIA – Una sera di ordinaria follia nel centro di Catania, con una rissa in cui sono volati pugni e sedie di un locale pubblico. È quanto denuncia il Comitato Gemmellaro Sciuti, in un post su Facebook in cui si rivolge al sindaco di Catania Enrico Trantino: “Situazione pericolosa per i residenti e gli avventori”.

Rissa in centro a Catania: l’appello del Comitato

“Alle volte i Comitati dei Residenti – si legge nel post del Comitato Gemmellaro Sciuti – sono stati definiti come un ostacolo allo sviluppo commerciale della Città. Una narrazione degli esercenti della movida ma anche e soprattutto dell’ex Sindaco Pogliese e dell’ex Assessore alle Attività Produttive Balsamo”.

“Li nominiamo – prosegue il post – perché crediamo che con le loro azioni (o non azioni) abbiano fatto piombare il centro storico in una condizione disarmante e difficilmente comprensibile. Ieri Via Gemmellaro e Piazza Sciuti si sono presentate come ci si poteva aspettare”.

Il post prosegue poi con una descrizione della serata nella zona di via Gemmellaro e con un appello: “Ora, Enrico Trantino, Peppe Gelsomino, Alessandro Porto ci credete al fatto che questa situazione va stoppata subito? E che è pericolosa per i residenti e per gli avventori? E che i gestori dei quattro peggiori locali della zona vivono e sopravvivono nella totale illegalità?”