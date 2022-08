Romano: “Supereremo il 3%, vinceremo a Roma e a Palermo”

"Tutti i sondaggi ci incoraggiano"

Centrodestra compatto a Palermo per l’apertura della campagna elettore di Renato Schifani, stamattina nei giardini del Teatro Massimo, insieme a Saverio Romano e Maurizio Lupi.

“Tutti i sondaggi ci incoraggiano, supereremo il 3 per cento, vinceremo a Roma e Palermo, questo paese non può che essere guidato dai Moderati che rappresentiamo in un momento così difficile, dove sono necessarie riforme, infrastrutture e tanto altro. Saremo una componente importante di questo governo guidato da Schifani”, ha detto Romano.