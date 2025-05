S3 Campus, Barbagallo: “La mobilità sostenibile è la sfida del futuro” VD

Le parole del primo cittadino di Acireale

ACIREALE – S3 Campus, il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo parla del futuro della città, che sarà “smart, senza auto in centro e, grazie investimenti in corso, ancora più a misura di cittadino e rispettosa dell’ambiente, coniugando tecnologia con vivibilità”.

Il primo cittadino acese sposa il progetto S3 Campus lanciato dalle università di Catania e Palermo, – embrioni della sperimentazione di software e applicativi che coniugano gli algoritmi dell’intelligenza artificiale con le esigenze della mobilità sostenibile – e disegna il futuro di Acireale, partendo dai giovani.

“Il loro coinvolgimento è importantissimo – dice Barbagallo – per il futuro e in particolare la sostenibilità, la crescita e la mobilità, che sono tutti temi da affrontare per le nuove sfide”.

S3 Campus, Barbagallo e Acireale ‘smart’

“Abbiamo abbracciato e fatto nostri questi temi – aggiunge Barbagallo a margine del meeting con 2.000 studenti – e ringrazio il progetto S3 Campus perché la nostra idea è quella di una città smart, in cui la mobilità sostenibile sia fondamentale per raggiungere il centro storico e le nostre frazioni”.

Il sindaco immagina un futuro diverso per Acireale: “Tante sono le attività che stiamo avviando, attraverso il Pnrr e altre fonti di finanziamento, tra cui l’ampliamento dei parcheggi già presenti in modo da pedonalizzare il centro storico e collegare la nostra città al resto della Regione. C’è un intervento importante delle Ferrovie per la realizzazione della nuova stazione vicino al centro. Tra poco installeremo 40 telecamere che controlleranno i punti sensibili della città. Tecnologia mobilità – conclude – e giovani ci daranno la città del futuro”.

S3 Campus, la sezione speciale su LiveSicilia