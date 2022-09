“Salvare le imprese: centrodestra, rischio ingovernabilità” VIDEO

Gaetano Armao è in campo come candidato presidente della Regione del terzo polo. L'intervista su tutti i temi VIDEO

PALERMO – Gaetano Armao è in campo come candidato presidente della Regione del terzo polo. Ha ancora qualche sassolino da togliersi sul centrodestra, ma lancia un appello a tutte le forze, per affrontare l’emergenza economica che attanaglia la Sicilia. Lo abbiamo intervistato mentre la campagna elettorale è entrata nel vivo.

Come è maturata la sua scelta di scendere in campo?

“Dalla gestione di questi ultimi due anni di centrodestra, con lo sfilacciamento progressivo di tutte le forze, abbandonate alle iniziative del presidente presidente dell’Assemblea e alle sue aggressioni. Il problema è quando il presidente dell’assemblea riveste una determinata carica di partito, che diventa un elemento di faziosità e di una parte che ha avvelenato la vita politica siciliana e il centrodestra. Una coalizione che, fino alla sera prima della scelta di Schifani, usciva candidati come palline da golf”.

Si parlava di Stefania Prestigiacomo, Barbara cittadini, dello stesso Micciché…

“Mentre si ufficializzava la candidatura di Schifani, si organizzava una riunione di gruppo con gli assessori, alla quale non partecipai mai, per lanciare un’altra candidatura. Un caos totale, una lite continua.. La cosa grave è che il presidente dell’Assemblea chiedeva un gatto fedele come presidente e ce l’aveva con Musumeci perché, sosteneva, non passava la palla. Ma il centrodestra non ha ancora spiegato perché ha tolto di mezzo la candidatura di Musumeci”.

Lei ha parlato di azioni intollerabili nel centrodestra

“Sì, non voglio trascurare il centrosinistra, ma sarebbe bene che il centrodestra spiegasse non solo perché ha scelto Schifani, ma soprattutto perché ha sostituito il presidente uscente con uno nuovo. E che palle deve passare il presidente della Regione? A mio avviso ci sono elementi di stortura del centrodestra che si ripercuoteranno nell’alleanza che c’è”.

Grazie anche ai seggi delle politiche il centrodestra ha trovato la quadra. A lei è stata proposta qualcosa?

“No, si figuri se qualcuno può stare con me chiedendo di passare la palla. Il problema è come è finita, perché sul futuro governo qualcuno pensa di mettere le mani subito, con spartizioni negli assessorati, con una necessità di monitorare l’attività del governo, che rischia di non essere libero. La vera novità di queste elezioni è proprio il centro”.

Sta dicendo che teme faide anche peggiori di quelle dei tempi di Musumeci?

“Sì, perché ci sono i 50miliardi del PNRR, la lite è sulla lotta di potere, mentre ai siciliani interessano le risposte”.

Per portare avanti le proposte ci vogliono le competenze. Si parla poco dei programmi dei candidati, quali sono i punti sui quali si basa?

“Intanto partiamo da una riduzione del debito, da un abbassamento delle addizionali. La chiusura dei derivati. Così abbiamo ottenuto 3miliardi dallo Stato. Si parla di poltrone, di assessorati, a sinistra litigano pure, ma alla fine quello che conta è creare un progetto di vero e proprio rilancio”.

La prima cosa da fare?

“Uno straordinario piano del lavoro. Con una inflazione record, con un autunno pesante, si rischia anche per il lavoro che c’è. Tutti i settori sono in affanno, dai panifici alle acciaierie. Tutte le imprese dei settori energivori sono in cassa integrazione”.

Come si risolve questo problema?

“Si convochi subito l’assemblea, servono interventi straordinari immediati per le imprese e le famiglie. Non possiamo attendere altri tre mesi, la formazione del nuovo governo regionale, siamo in emergenza”.

Se, al contrario, procederemo come con i fondi dell’alluvione 2018, tra quattro anni ci sarà un deserto imprenditoriale e industriale in Sicilia

“Occorre interrompere la campagna elettorale e dedicarsi, un giorno, alle misure straordinarie da attivare”.

Se glielo proponessero, lei tornerebbe in giunta?

“Noi abbiamo una proposta di governo con punti programmatici, con il tema della legalità, la lotta alla mafia, il racket. I nostri eroi devono essere ricordati con i fatti, i comportamenti. Noi puntiamo a una candidatura alla presidenza della Regione come una forza di governo. Il terzo polo cresce, ieri eravamo sopra Forza Italia, come risultato elettorale”.

Circa il 50% dei siciliani è indeciso su chi votare. Sono numeri che ricordano quelli che portarono, nel 2018, il M5S a conquistare tutti i seggi uninominali. Una parte della popolazione ha perso la fiducia nei vecchi partiti e sta agitando la bandiera di De Luca, che ha usato delle espressioni inaccettabili nei confronti di un nostro collega. Lei cosa ne pensa del fenomeno De Luca?

“Non è un fenomeno, io ne conosco le esperienze amministrative, sbandierate come carta vuota. Lui farà un altro video con le sue nefandezze. La politica è confronto, ragionamento ed esame dei dati”.

Dal punto di vista politico, secondo lei, De Luca è capace o incapace?

“Se io metto occhio a quello che è accaduto a Messina, dove c’è solo carta e nulla. Se vado a vedere il risanamento del bilancio che sono sotto l’esame della Corte dei Conti, io non voglio entrare in polemica con lui perché non abbiamo nulla in comune. Spero che gli elettori si accorgano di chi grida e fa una politica vuota, non avendo mai fatto alcuna battaglia per la Sicilia. Con questa gente non ho nulla da vedere. I cittadini devono essere lontani da questo modo di fare politica che è vergognoso”.

Che messaggio manda agli indecisi?

“Puntare su una Sicilia amministrata sul serio. Stiamo lavorando per costruire in Sicilia una forza che vuole dare, mettendo il meglio, il futuro della propria terra. Solo una proposta equilibrata, di centro, potrà dare una risposta alle esigenze enormi e drammatiche della Sicilia”.

