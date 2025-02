Sant’Agata entro nel vivo, l’uscita delle Carrozze del Senato VIDEO

Le immagini di un rito sempre suggestivo

CATANIA – Entrano nel vivo i solenni festeggiamenti in onore di Sant’Agata. A salire, questa mattina, sulle Carrozze del Senato c’erano le studentesse Emily Fazio (scuola Pestalozzi), Mario Russo (Federico De Roberto) Emma Sammartino(Convitto Cutelli). Sono loro che hanno vinto il concorso promosso nelle scuole catanesi per i migliori video realizzati per sensibilizzare i cittadini sulla raccolta differenziata.

Ed ancora, i componenti del Comitato dei festeggiamenti di Sant’Agata. Il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi ed il segretario generale del Comune di Catania, Rossana Manno.

“La giovane Angela Isaac, autrice del salvataggio di una persona durante il nubifragio del 21 novembre scorso, che doveva anch’essa fare parte dei passeggeri della Carrozza, all’ultimo istante ha dovuto rinunciare per un improvviso impegno familiare”, hanno fatto sapere dall’ufficio stampa di Palazzo degli elefanti.

Ieri sera, la consegna della Candelora d’oro a Tuccio Musumeci.