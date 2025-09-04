Schifani: la piccola Ayeda dall’Afghanistan all’Ismett di Palermo

Il governatore: un grandissimo lavoro di squadra - VIDEO

PALERMO – “Ce l’abbiamo fatta. La piccola Ayeda dall’Afghanistan all’Ismett di #Palermo. Un grandissimo lavoro di squadra”. Con questo post su Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha salutato l’atterraggio all’aeroporto Falcone-Borsellino di Punta Raisi, l’aereo della Turkish Airline che ha portato su suolo siciliano la piccola Ayeda, una bambina afghana di due anni che soffre di una rara malattia epatica.

Ayeda è stata la protagonista di una grandissima mobilitazione internazionale con in prima linea una rete di associazioni italiane che hanno lanciato un appello e ottenuto il sostegno del ministro degli Esteri Antonio Tajani. La bambina, profuga in Iran con i genitori, è affetta da una rara malattia al fegato e aveva poche settimane di tempo prima della scadenza del visto e della possibilità di andare in un Paese dove possa essere curata e salvata. Da qui la mobilitazione italiana che ha portato al trasferimento della bambina a Palermo dove potrà essere curata in un centro di eccellenza mondiale come l’Ismett.

“Oggi è uno dei giorni più belli della mia vita – ha aggiunto il presidente della Regione -. Di fronte al grido di aiuto della piccola Ayeda e della sua famiglia la #Sicilia non si è voltata dall’altra parte. Si è messa in moto una straordinaria mobilitazione umanitaria che ha visto istituzioni, associazioni e cittadini uniti da un solo obiettivo: salvare una vita. Sono certo che abbiamo messo Ayeda nelle migliori mani possibili e che l’accoglienza e la generosità dei siciliani sapranno accompagnarla in questo delicato percorso di cura e speranza”.

Il governatore, che aveva scritto “ce l’abbiamo fatta: la piccola Ayeda dall’Afghanistan all’Ismett di #Palermo, un grandissimo lavoro di squadra”, nel post, dice “grazie a Pfic Italia Network Odv, Nove Caring Humans, Omar – Osservatorio Malattie Rare, Ismett Palermo, Regione Siciliana, Ambasciata d’Italia a Teheran e Croce Rossa Italiana – Italian Red Cross”.