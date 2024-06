Scordia, inseguimento dopo l’alt dei Carabinieri: denunciato – VIDEO

La fuga di un 24enne di Palagonia

CATANIA – Un inseguimento tra le vie del centro di Scordia: è quello che è successo nel pomeriggio di martedì 18 giugno, quando un uomo di 24 anni è scappato all’alt dei Carabinieri e ha cercato di fare perdere le sue tracce.

L’inseguimento, si legge in un comunicato del Comando provinciale dei Carabinieri, si è sviluppato dopo che i Carabinieri hanno cercato di fermare a un posto di blocco un 24enne di Palagonia, già noto per altre vicende giudiziarie.

L’uomo è scappato e i militari lo hanno inseguito nelle via Attardi, via Vespri, via Principessa di Piemonte, via Gagliano, via Garibaldi e via Pillirone, fin quando i Carabinieri, ormai riconosciuto il fuggitivo e la sua auto, hanno preferito interrompere la corsa per tutelare la sicurezza dei molti pedoni presenti in quel momento.

I Carabinieri sono andati subito nell’abitazione palagonese del 24enne, che ha subito negato ogni addebito. I Carabinieri hanno appurato che il 24enne si sarebbe sottratto al controllo perché non ha mai conseguito la patente. L’uomo è stato denunciato per la guida senza patente e per le infrazioni al codice della strada.