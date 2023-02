Teatro Politeama, rubata Viola ad un musicista: ritrovata tre giorni dopo

Era stato lanciato un appello sui social

PALERMO -“La mia viola e il mio arco sono stati rubati dal Teatro Politeama di Palermo, in Sicilia, nella notte tra il 10 e l’11 febbraio. Erano in una custodia GEWA Viola Idea 2.8 silver carbon“. A scriverlo sul proprio profilo Facebook è il musicista Vytautas Martisius, che aveva segnalato il furto subito.

“Lo strumento è una viola Martin Schwalb costruita nel 2022 a Vienna in Austria. Le misure sono: Lunghezza: 41,6 cm / Larghezza superiore: 19,6 cm / Larghezza centrale: 13,3 cm / Larghezza inferiore: 24,4 cm. C’è un timbro di rondine nella viola in basso al centro, sul blocco superiore e in alto al centro. All’interno dello strumento è presente un’etichetta con la dicitura: Martin Schwalb fecit Vienne anno 2022“.

Il ritrovamento

Le ricerche, per permettere al musicista di tornare a suonare, sono partite immediatamente e hanno subito portato dei risultati. Infatti, i falchi della polizia di Stato hanno recuperato e riconsegnano al proprietario, la pregiata viola Martin Schwalb costruita nel 2022 a Vienna in rubata da un armadietto del Teatro Politeama la notte tra venerdì e sabato scorsi. Era stato lanciato un appello per ritrovare la viola, che varrebbe 30 mila euro, dall’associazione Extroart.