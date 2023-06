Ucraina, diga distrutta: continua l’inondazione VIDEO

L'ex premier Draghi: l'Ucraina deve vincere la guerra o per l'Ue sarà "un colpo fatale"

L’Ucraina deve vincere la guerra o per l’Ue sarà “un colpo fatale”, secondo Draghi. L’ex premier aggiunge che l’invasione russa è stata “un passo premeditato” di Putin.

Morti e inondazioni per l’onda di piena del fiume Dnipro, che dalla diga distrutta di Khakovka è arrivata nel Mar Nero portando con sé anche un’enorme chiazza di petrolio.

Allagata anche la casa-museo della pittrice Raiko. Meloni riceve oggi il presidente uzbeko Mirziyoyev.

A rischio la centrale nucleare di Zaporizhzhia

E adesso si teme per il sistema di raffreddamento delle centrale di Zaporizhzhia.

“È essenziale mantenere l’integrità del bacino di raffreddamento della centrale e del canale di scarico della centrale nucleare di Zaporizhzhia. È fondamentale che l’impianto disponga di acqua sufficiente per fornire il raffreddamento essenziale al sito nei mesi a venire”, ha dichiarato il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica Rafael Mariano Grossi, dopo l’esplosione della diga di Kakhovka che rifornisce di acqua la centrale, come si legge sul sito dell’Aiea..

“Ora più che mai, la presenza rafforzata dell’Aiea presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia è di vitale importanza per contribuire a prevenire il pericolo di un incidente nucleare e le sue potenziali conseguenze per la popolazione e l’ambiente in un momento di maggiore attività militare nella regione. La possibile perdita della principale fonte di acqua di raffreddamento dell’impianto complica ulteriormente una situazione di sicurezza nucleare già estremamente difficile e impegnativa”, ha dichiarato Grossi, che la prossima settimana sarà a Zaporizhzhia.