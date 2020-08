Neanche il tempo di arrivare a San Giovanni la Punta che scoppia subito la polemica. Al centro c’è l’incontro in consiglio comunale tra il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano (Pd) e il sindaco Nino Bellia. A mettere del sale ci hanno pensato le parole rilasciate dal segretario regionale del Partito democratico a LiveSicilia. Anthony Barbagallo, accompagnando l’esponente del governo tra le piazze etnee al voto in una sorta di mini-tour, ha inserito anche Bellia tra i candidati dem “da difendere”.











Uno specchietto che non è sfuggito al leghista Lorenzo Seminerio, che è saltato sulla sedia: “Lo dico per tutti quelli che ancora sono convinti che questa amministrazione non ha colori politici – ha scritto – Il Partito Democratico c’è e a Pedara il suo segretario regionale ha citato tra i suoi candidati sindaco da difendere anche Nino Bellia”. Parole che vanno lette guardando alle polemiche di questi mesi sulla connotazione politica dell’alleanza che sostiene il sindaco uscente.

Civici e non

Se è vero che ci sono anche pezzi di FI ed eredi di Alleanza nazionale, la vicinanza di Bellia all’ex sindaco Andrea Messina e quindi a Nicola D’agostino, deputato regionale renziano, ha portato la stampa a inquadrare la coalizione nel campo del centrosinistra. Non fosse altro che le altre opzioni sono già rappresentate: Giusy Rannone (M5s), lo stesso Seminerio (sostenuto da Lega ed FdI) e Santo Trovato (civici e altri pezzi del centrodestra etneo). Un tira e molla che ha costretto Bellia a rivendicare pubblicamente il valore civico della sua coalizione.

Chiariscono intanto i vertici del Pd provinciale. Che spiegano come quella di Nino Bellia vada considerata “una candidatura di centrosinistra per un campo largo con al centro il Partito democratico”. Polemiche a parte, il diretto interessato ha accolto il ministro con in spalla la fascia tricolore, dando al bilaterale un crisma istituzionale.

“È stato un incontro proficuo – ha detto Bellia – nato per confrontarci sui problemi quotidiani degli enti locali. In questa occasione, Provenzano ha anticipato l’invio per il nostro comune di importanti risorse per le infrastrutture sociali”.

Il Pd provinciale

Dopo le tappe a Bronte e Pedara e quella di ieri a San Giovanni la Punta, il ministro per il Sud ha partecipato a incontri elettorali anche a Milo, San Pietro Clarenza e Trecastagni. “Questa due giorni del ministro – dichiara il segretario provinciale dem, Angelo Villari – è la dimostrazione plastica della ripartenza del Partito Democratico catanese”.

E aggiunge: “Con queste iniziative, il Pd, non solo sostiene i suoi candidati, ma comincia a mettere in relazione l’ottima azione del ministro Provenzano per il Sud e per la Sicilia con i territori. Penso alla fiscalità di vantaggio, da molti proclamata da anni e da questo governo attuata. Ciò dimostra – insiste Villari – che è possibile unire sviluppo ed equità. Questa è la formula per ridurre le diseguaglianze sociali e territoriali”.

Anche Santo Trovato sale sulle barricate

“Il sindaco Bellia non può continuare a prendere in giro i cittadini puntesi”. Così Santo Trovato, consigliere comunale e candidato sindaco a San Giovanni La Punta. Ieri – spiega Trovato – nel nostro comune c’è stata la visita del ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, la sua presenza, a poco più di 30 giorni dal voto, ha avuto un solo fine: illudere i cittadini puntesi. E’ curioso che il ministro, in carica da un anno, abbia sentito solo adesso il bisogno di fare un tour istituzionale. Guarda caso a poche settimane dalle amministrative. E’ poi vergognoso, da parte del primo cittadino, annunciare a mezzo stampa che il ministro ha ‘anticipato l’invio di importanti risorse per le infrastrutture sociali’. Quali infrastrutture? Quante risorse? Quando saranno inviate? Questa è soltanto propaganda. Non si possono prendere in giro i cittadini puntesi. Ci vuole rispetto. Un ultima annotazione: l’incontro di ieri certifica in modo inequivocabile che il sindaco è espressione del centro sinistra. Peraltro, lo stesso segretario provinciale del Pd, Angelo Villari, ha dichiarato che con queste iniziative il Pd sostiene i suoi candidati. Più chiaro di così”.