Discarica chiusa per un guasto: rifiuti sulle strade

Così si presentava il centro storico stamattina. Il Comune è intervenuto per far ripulire la via Etnea. FOTO

CATANIA – Cumuli di rifiuti in alcuni angoli di via Etnea. Cartoline di una domenica mattina del centro di Catania: è questo l’effetto della chiusura per un guasto dell’impianto di conferimento di Sicula Trasporti che ha provocato un fermo nella raccolta dei rifiuti. Il Comune fa sapere che, già alle 12.30, la via Etnea è stata ripulita. Ma il problema resta nelle vie adiacenti.

Il momento in cui il Comune ha ripulito la via Etnea

E così stamattina chi ha passeggiato nella via dello shopping etneo ha dovuto dribblare sacchetti e spazzatura lasciati sul basalto lavico. Il Comune aveva già avvertito che la raccolta dei rifiuti avrebbe subito un rallentamento a causa della chiusura “per problemi tecnici” della discarica di Lentini.

“Certo la discarica ha problemi, ma la città non si lascia così – si lamenta Armando che passeggia con la famiglia nella via centrale del capoluogo etneo – non sapevo nemmeno di questo problema della discarica. Incredibile e pensare che siamo la città con la TARI più cara d’Italia”.

La situazione nelle strade adiacenti a via Etnea la situazione è anche peggiore. “Noi non abbiamo ricevuto nulla per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti – afferma il titolare di un’attività di ristorazione nel centro storico – e francamente mi sembra una cosa fuori da ogni azione logica amministrativa”.

Via Etnea resta il posto più frequentato dai catanesi anche in considerazione della chiusura dei centri commerciali la domenica.

Antonio mentre passeggia con la sua fidanzata commenta: “Discarico o no questa città è da un po’ che, si vede, sporca”. “La città è sporca – gli fa eco Giuseppe, residente del centro storico – nelle periferie e nel centro. Certo vedere cumuli di sacchi, cassette di frutta, plastica ammassati alle 10,30 del mattino in via Etnea fa pensare e fa male”

“Il Comune etneo è in stretto contatto – così recita il comunicato stampa inviato ieri – con l’assessorato ai rifiuti regionale per evitare che si formino cumuli di spazzatura nelle strade”.

Il mancato conferimento in discarica ha creato enormi problemi nel servizio di raccolta dei rifiuti. E una delle conseguenze è stata l’accumulo di spazzatura anche in pieno centro storico. Ne è consapevole l’assessore comunale all’ecologia Fabio Cantarella che assicura che “via Etnea è stata già ripulita. E annuncia che “l’impianto riaprirà domani mattina e da stasera riprenderà il regolare servizio”. In pochi giorni si dovrebbe tornare alla normalità.