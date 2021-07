Il comune di Palermo acquista 33 nuovi bus – VIDEO

PALERMO – Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha consegnato simbolicamente ad Amat le chiavi di 33 nuovi autobus, acquistati dal comune con risorse europee (Pon Metro). “L’impegno delle amministrazioni comunali e l’impiego delle risorse europee – ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando – devono corrispondere ad un potenziamento del servizio. A tal fine ho chiesto al presidente Cimino di far conoscere il piano di utilizzo dei nuovi autobus e gli effetti di miglioramento sulla mobilità urbana pubblica. Pertanto, chiedo espressamente che questi nuovi mezzi, superando ogni ritardo e criticità, vengano utilizzati al meglio. Non sarebbe accettabile un loro uso parziale o una situazione di stallo in deposito”.