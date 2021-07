Vaccini e gelati, boom di adesioni all’Arenella – VIDEO

In coda per una dose fino a stasera. Nei prossimi giorni altre tappe

PALERMO – “Vaccini in quartiere” è lo slogan dell’iniziativa che porta le dosi anti-Covid nei quartieri di Palermo.

Oggi, all’Arenella, la gelateria “Dolce brivido” ha aperto le porte per consentire a chiunque volesse di fare la prima, ma anche seconda dose, perfino a coloro che erano prenotati altrove.

Sarà possibile usufruire del servizio fino alle 18, muniti di tessera sanitaria, un documento, età superiore ai dodici anni e la prenotazione sul sito fiera.asppalermo.org.



La parola d’ordine è una soltanto una: vacciniamoci. Un appello che il commissario Covid, Renato Costa, ci tiene a fare sentire e soprattutto a fare capire: “Abbiamo un solo strumento per vincere questa pandemia, e cioè vaccinarci”.

Anche se fino a ieri Palermo si scendeva in piazza contro l’obbligo del green pass, la campagna vaccinale non si ferma, anzi, procede sempre più spedita, sperando in un miglioramento nelle prossime settimane.