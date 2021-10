Meteo, bomba d’acqua e allagamenti a Palermo

PALERMO – Violenta bomba d’acqua su Palermo. La pioggia che ha iniziato a cadere poco prima delle 11 sta creando disagi in varie zone della città, soprattutto a Mondello, con i primi allagamenti. Il violento temporale è accompagnato da fulmini e tuoni. Ieri la Protezione civile aveva lanciato l’allerta maltempo per la giornata di oggi, con una situazione critica ‘arancione’ per la Sicilia occidentale.

Le situazioni più difficili

Tante la chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco. Le strade allagate sono viale Regione Siciliana e la statale 113 tra Villabate e Ficarazzi. Nella zona dello svincolo per l’ospedale Cervello, una parte della carreggiata è rimasta completamente allagata, come già avvenuto nello scorso fine settimana. Allagata la zona del centro storico da via Imera a via Porta di Castro. Disagi alla scuola Santo Canale di Partanna Mondello dove la strada è allagata e i genitori devono guadare un vero e proprio fiume per andare a prendere i bambini e portarli a casa.

Voli dirottato a Catania

Dirottati sull’aeroporto di Catania tre voli da Milano Malpensa diretti a Palermo. Stessa sorte per un altro aereo che era in arrivo al ‘Falcone-Borsellino’ da Venezia (dirottato su Cagliari). La pioggia di oggi non è una sorpresa: l’arrivo sulla Sicilia di una perturbazione proveniente dall’Atlantico era stato previsto già nei giorni scorsi.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI