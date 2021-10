Alluvione, notte di paura: dispersi due anziani a Scordia

CATANIA – Dal calatino alla fascia ionica. L’alluvione ha colpito le cittadine del litorale. Un violento temporale si è abbattuto dall’acese fino a Biancavilla, provocando diversi disagi e danni. Sarà una lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco di Catania, che ancora hanno in coda centinaia di segnalazioni. Sono state inviate a Catania due squadre di rinforzo dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Enna e di Ragusa. Da quanto emerge dalle informazioni della sala operativa dei pompieri le criticità maggiori sono a Misterbianco, Paternò e Biancavilla.









Paura per una coppia di anziani dispersi

Paura per una coppia di anziani a Scordia: i due sono stati trascinati dalla furia dell’acqua. Viaggiavano su una Ford Fiessa, nella zona di contrada Ogliastro, sulla sp 28. Per le ricerche sul posto sono in azione anche i sommozzatori. Un’altra coppia, che invece viaggiava sulla SP 16 tra Scordia e Lentini, è stata fortunatamente ritrovata e trasportata in ospedale. Le loro condizioni sono discrete.

Inferno a Scordia

È stato un pomeriggio d’inferno a Scordia: strade trasformate in fiumi e auto trascinate dalle correnti. Uno scenario apocalittico per tutto il calatino flagellato dalla violenta alluvione. I vigili del fuoco sono impegnati in centinaia di interventi, molti gli automobilisti rimasti intrappolati nelle loro vetture sommerse dall’acqua.

La macchina della Protezione Civile

Lunedì scuole chiuse in tutta la provincia etnea. Sarà una lunga giornata di ricognizione e monitoraggio dei danni. Già ingenti. I sindaci hanno attivato i Coc per cercare di essere di supporto ai vari interventi. Allagamenti, alberi sradicati, cartelloni divelti, cornicioni caduti, pali pericolanti, infiltrazioni. La situazione è davvero allarmante. E le previsioni delle prossime ore non sono incoraggianti.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI