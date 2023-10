Abusi sessuali a studentesse: arrestato dai carabinieri preside sessantunenne

Almeno 7 vittime minorenni delle avances

1' DI LETTURA

GRAMMICHELE (CATANIA) – Un dirigente scolastico di 61 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Caltagirone per violenza e tentata violenza sessuale nei confronti di 7 studentesse minorenni. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia di una 15enne su presunti atti sessuali subiti.

L’indagine

L’inchiesta ha fatto emergere altre 6 vittime delle attenzioni dell’indagato, che secondo l’accusa sarebbero avvenute nell’ufficio di presidenza dove le convocava con la scusa di discuterne il rendimento scolastico. Nei confronti dell’uomo è stata eseguita un’ordinanza cautelare ai domiciliari emessa dal gip di Caltagirone su richiesta della locale Procura.

Le avances

Le attività investigative dei carabinieri, come detto, avrebbero poi ricostruito un quadro più ampio di avances subite anche da altre studentesse minorenni. In totale, infatti, sarebbero sette le giovani vittime, nel corso dell’anno scolastico, delle molestie del preside. L’uomo avrebbe più volte convocato le alunne nel proprio ufficio di presidenza con la scusa di discuterne il rendimento scolastico, dicendo loro, una volta soli, che le avrebbe “sculacciate” o “prese a morsi” se non avessero studiato. In quelle occasioni, avrebbe inoltre cercato approcci fisici.