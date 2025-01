Pd, Burtone: “Primarie? Le difenderemo fino all’ultimo” VIDEO

L'incontro a Catania e l'annuncio: "Abbiamo raccolto 4mila firme"

CATANIA – “Oggi è stata una bella giornata di partecipazione con tante persone che vogliono bene al Pd e al centrosinistra. Vogliamo costruire dal basso un’alternativa forte a questa destra che sta maltrattando la nostra regione”.

“La carta d’identità del Pd”

Sulle primarie nel Partito democratico siciliano, Giovanni Burtone, sindaco di Militello e deputato regionale dem, non intende indietreggiare neanche di un millimetro. Tant’è che ha organizzato a Catania l’incontro dal titolo inequivocabile: “Primarie, carta d’identità del Pd”.

È stato lui, infatti, a fare gli onori di casa nelle vesti di portavoce di una protesta tutta interna ai dem. Una disputa intestina che vede, da un lato, il segretario regionale Anthony Barbagallo (impegnato in contemporanea al Tribunale di Catania per l’inaugurazione dell’Anno giudiziario) e, dell’altro, Giuseppe Lupo, Fabio Venezia, Fabio Spada, Ersilia Saverino e Antonio Rubino (che erano, invece, al fianco di Burtone).

“Vogliamo che le primarie restino nello statuto regionale, perché – sottolinea Burtone – sono davvero l’unico strumento in grado di coinvolgere persone che non si tessererebbero mai ma che comunque possono dare una grande mano al nostro Pd”

“Non è una questione burocratica – spiega – ma politica. Da Catania penso sia arrivato un messaggio chiaro e forte in questa direzione e ci auguriamo che venga rispettato e preso nella dovuta considerazione”.

La raccolta firme

Burtone è soddisfatto anche per l’alto numero di firme raccolte per chiedere che l’elezione del prossimo segretario regionale avvenga attraverso il metodo dei gazebo. Tra le adesioni on line e quelle raccolte in presenza, sono circa quattro mila le adesioni intercettate.

“Non abbiamo fatto uno sforzo eccessivo, abbiamo soltanto chiesto agli amici più vicini di partecipare” dice Burtone al nostro giornale compiacendosi del risultato. “Un dato straordinario” ha dichiarato Antonio Rubino, che del Pd è componente della direzione nazione.

“Quando un partito è in difficoltà, si apre ai propri elettori” è il pensiero di Fabio Venezia, deputato Ars e sindaco di Troina. Il dibattito è rinviato a lunedì pomeriggio in quel Palermo, quando si terrà l’assemblea regionale dei democratici.