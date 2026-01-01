Capodanno a Catania: festa, musica e pioggia in piazza Duomo FOTO

La lunga notte del primo dell'anno

CATANIA – ll Capodanno 2026 in Piazza Duomo a Catania ha regalato allegria e gioia a un pubblico numeroso che ha risposto con entusiasmo alle note di artisti e talenti, siciliani e nazionali.

Capodanno a Catania

Oltre ottomila persone si sono avvicendate nel corso della lunga serata, sfidando la pioggia pur di vivere una notte all’insegna dello spettacolo e delle emozioni ai piedi del Vulcano. Coinvolgenti e apprezzate le esibizioni che si sono susseguite sul palco dalla carica rock del catanese Zapato con la sua band, al repertorio intenso dei Colorindaco, passando per I Beddi insieme a Kaballà custodi delle tradizioni musicali siciliane, fino all’energia sempre trascinante di Marina Rei.

Grande attesa e forte partecipazione per Delia Buglisi, talento catanese di Paternò e finalista di X Factor, che ha anche reso omaggio al maestro Franco Battiato; prima dello showcase di Ghali che con le sue inconfondibili sonorità ha chiuso in bellezza le esibizioni musicali del Capodanno lasciando poi spazio ai dj di Radio Studio Centrale con musica fino a notte fonda.

Per quattro ore gli artisti hanno animato l’intera serata condotta sul palco da Ruggero Sardo e Desirèe Ferlito che hanno accompagnato la folla sotto gli ombrelli non solo tra le esibizioni musicali ma anche nel racconto della città di Catania, della sua storia e soprattutto del suo futuro.

Catania Capitale della Cultura

Tra i momenti più significativi la presentazione dello spot e del logo della candidatura di Catania a Capitale italiana della Cultura 2028 con richiami forti e riconoscibili alla tradizione etnea. Protagonista della notte anche la Patrona Sant’Agata poiché il 2026 segnerà il novecentesimo anniversario del rientro delle reliquie della Santa in città, un ricordo che ha suscitato grande emozione e partecipazione tra i tanti catanesi presenti nonostante il meteo avverso.

Non sono mancati riferimenti allo sport e all’eredità di successi etnei lasciata dal 2025 e poco prima del countdown di mezzanotte dal palco è arrivato anche il breve saluto del sindaco Enrico Trantino con l’augurio di un buon nuovo anno alla città.