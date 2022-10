Carcasse d’auto e rifiuti bruciati, la denuncia dei Comitati civici

Lo stato della strada a "a dir poco infernale"

A denunciare “lo stato, a dir poco, infernale in cui si trova la via Pensabene, all’interno del quartiere Zen 2” è l’associazione dei comitati civici di Palermo. Ci sono carcasse di auto, una panda e una seicento, date alle fiamme, rifiuti edili, mobili a pezzi e rifiuti.

“Ci preme solo sottolineare – segnalano i Comitati civici – che, come mostra una delle foto che si allegano, in questa strada simbolo del degrado e dell’abbandono, scorrazzano piccoli adolescenti su monopattini e biciclette ignari del pericolo a cui vanno incontro. Precisiamo inoltre che nella via è presente l’Istituto Comprensivo Statale G. Falcone”.