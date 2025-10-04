Catania, Ordine degli infermieri: la lista “Radici e futuro” VIDEO

Verso il voto di fine ottobre

CATANIA – La lista “Radici e futuro” ha presentato le linee guida del proprio programma in vista del voto per il rinnovo del consiglio dell’Ordine degli infermieri che avrà luogo, verosimilmente, tra il 26 ed il 28 ottobre prossimi.

Alcuni tra i candidati hanno avuto modo di illustrare il “manifesto” della lista, contraddistinto da una progettualità innovativa e pronta a sposare le esigenze autentiche della categoria.

“Nella nostra lista – hanno affermato i promotori – sono presenti candidati cosiddetti sindacalizzati, ma di quasi tutte le sigle, non qualcuna in particolare, oltre a quelli non iscritti ad alcun sindacato, quindi una rappresentanza eterogenea ed unanime, tale da rappresentare tutti, indistintamente.