“Serve una visione politica per un’età plurale”

VIDEO. Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, a margine della presentazione del documento "Un cantiere per Catania"

1' DI LETTURA

CATANIA. “Ho sempre pensato che bisogna avere una visione politica, non quella del passato, del 18 aprile 1948, ma di un tempo nel quale c’è un certo pluralismo”. Così monsignor Luigi Renna incontrando la stampa qualche minuto prima della presentazione del documento Un cantiere per Catania. Organizzare insieme la speranza. L’arcivescovo di Catania, in vista del voto amministrativo, ha sollecitato un discernimento dei fenomeni criminali. “La mafia ha oggi un volto più subdolo, è una mafia cresciuta culturalmente. Che è entrata nel mondo degli affari e che cerca d’infiltrarsi nelle realtà economiche e in quelle politiche”. All’incontro di stamani hanno partecipato don Piero Sapienza, direttore dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro; Claudio Sammartino, già Prefetto della Repubblica; Mariachiara Papa, animatrice del progetto Policoro.