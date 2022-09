Comuni siciliani al collasso, Orlando: “Piove sul bagnato” VIDEO

La riunione di Anci Sicilia

Comuni al collasso oggi riunione dell’Anci all’Assemblea regionale siciliana per evitare il crac finanziario dei comuni siciliani e l’impoverimento dei cittadini e imprese. 52 gli enti in dissesto finanziario, 50 enti in piano di riequilibrio finanziario, 320 enti che non hanno approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, 323 enti che non hanno approvato di rendiconto di gestione del 2021. Il presidente di Anci Sicilia, Leoluca Orlando: “Piove sul bagnato, la situazione è più che critica”. Ecco i dati.