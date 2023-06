Dalla parte giusta, il nuovo libro di Accursio Sabella VIDEO

Accursio Sabella, giornalista e scrittore, racconta, nella redazione di LiveSicilia, il suo nuovo libro

1' DI LETTURA

PALERMO – Congiure, menzongne, affari e colpi di Stato. Accursio Sabella, giornalista e scrittore, racconta, nella redazione di LiveSicilia, il suo nuovo libro: “Dalla parte giusta”, Laurana editore. Tre domande al collega e amico.

Come nasce l’idea di scrivere questo libro?

“Questo libro nasce da tante cose che ho visto e raccontato da cronista politico per 20 anni in Sicilia. La vicenda è di fantasia, ambientata in un luogo che non esiste, ma alcuni protagonisti non sono così lontani da quello che ho visto e raccontato nella mia esperienza professionale di giornalista”

Dalla parte giusta è una provocazione? Cos’è realmente?

“È un titolo che va letto in chiave ironica, questo è un libro che io ho provato, almeno, a raccontare una storia in cui non si salva nessuno del tutto. Ogni personaggio ha una zona d’ombra che non consente al lettore di assolverlo pienamente. Dalla parte giusta è scelto in chiave ironica, perché il lettore avrà qualche difficoltà a scegliere quale sia effettivamente la parte giusta e quale sia il personaggio che rappresenta il ‘giusto’, per decidere da che parte stare”.

Si parla di politica, congiure, gruppi criminali, ci sentiamo a casa, in Sicilia…

“L’ambientazione ricorda proprio la Sicilia, il luogo in cui ho vissuto quasi tutta la mia vita. Ho provato a screivere comunque una storia che abbia una componente generale. è un racconto sul potere e i meccanismi sul potere sono molto antichi, ci sono altri temi, quello della giustizia, della reputazione, tempi ampiamente trattati in letteratura, cerco di parlarne in un contesto diverso”.

Appuntamento in libreria! Guarda il video completo e condividi!