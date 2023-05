Tutti i risultati e i volti degli eletti (in aggiornamento)

PALERMO – Tutti i risultati delle elezioni amministrative in Sicilia, le percentuali dei sindaci e delle liste che hanno partecipato alla competizione elettorale – DIRETTA

Comunali A Catania, solo Pd e M5s superano 5% tra liste per Caserta

16:43 – Solo il Partito democratico, con l’8,57%, e il Movimento 5 stelle, con il 5,73%, entrano per l’opposizione nel Consiglio comunale di Catania. Restano fuori da Palazzo degli Elefanti tutte le altre liste che avevano sostenuto il candidato di centrosinistra e M5s, Maurizio Caserta, perché non superano la soglia del 5 per cento. Lo sbarramento, quando sono state scrutinate 308 sezioni su 336, con un dato consolidato, blocca l’Alleanza Verdi Sinistra Caserta sindaco (2,42%), Con Bianco per Catania (2,56%), E’ l’ora del popolo (0,49%) e Per Catania-Maurizio Caserta (1,51%). Il dato che fa ‘clamore’ è quello della lista dell’ex ministro dell’Interno ed ex sindaco di Catania, Enzo Bianco. Dichiarato non candidabile per 10 anni dalla Corte d’appello della Corte dei conti ha presentato una lista che faceva riferimento a lui, con capolista la figlia, Giulia. Quando mancano i risultati di 28 sezioni la lista ‘Con Bianco per Catania’ viaggia sul 2,56 per cento di preferenze.

Spada (Pd): ‘Non possiamo consegnare Siracusa al centrodestra

15: 52 – “Il risultato di Renata Giunta a Siracusa e quello degli altri candidati dem conferma la presenza del Pd in provincia in un periodo difficile”. A sottolinearlo è Tiziano Spada, deputato regionale del Pd. “Quello di Siracusa è un risultato importante per il Pd, che avrà la sua rappresentanza in consiglio comunale. L’unica certezza è che non possiamo consegnare Siracusa al centrodestra”.

Elezioni a Catania, sezioni scrutinate 273 su 336

15:07 – Drago Vincenzo – voti 330 (0.28%); Zappala’ Lanfranco – voti 2.405 (2.04%); Caserta Maurizio Giuseppe Giacomo – voti 29.003 (24.62%); Trantino Enrico – voti 77.983 (66.19%); Giuffrida Giuseppe – voti 1.066 (0.90%); Savoca Gabriele – voti 4.702 (3.99%); Lipera Giuseppe detto Peppino – voti 2.330 (1.98%).

Seggi chiusi da 24 ore, spoglio in corso a Catania

15: 15 – A 24 ore dalla chiusura dei seggi non sì è ancora concluso lo spoglio per l’elezione del sindaco a Catania. Al momento si conoscono i dati di 273 sezioni su 336. Il candidato a sindaco del centrodestra, Enrico Trantino, è al 66,19% e quello del centrosinistra e del M5s, Maurizio Caserta, al 24,62%.

PROVINCIA DI CATANIA – I RISULTATI

Ad Aci Sant’Antonio occorre procedere al turno di ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco Quintino Rocca e Giuseppe Santamaria. Anche ad Acireale si procederà al turno di ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco Roberto Barbagallo e Antonino Garozzo.

Questi i risultati, liste e voti: a Belpasso: Caputo Carlo, Voti 8.080 – 53,46%; Camporotondo Etneo: Rapisarda Filippo Andrea Salvatore, Voti 1.515 – 51,63%; Castel di Iudica: Strano Ruggero Agatino, Voti 1.611 – 51,85%; Catania: Trantino Enrico, Voti 77.983 – 66,19%; Gravina di Catania: Giammusso Massimiliano, Voti 9.513 – 73,27%; Maletto: Capizzi Giuseppe, Voti 954 – 37,71%; Mascalucia: Magra Vincenzo Antonio detto Enzo, Voti 9.041 – 59,44%; Mineo: Mistretta Giuseppe, Voti 1.637 – 55,59%; Piedimonte Etneo: Puglisi Ignazio, Voti 1.419 – 55,41%; Riposto: Vasta Davide Maria, Voti 4.187 – 52,57%; San Cono: Calaciura Cono, Voti 831 – 50,21%; San Gregorio di Catania: Sgroi Sebastiano, 3.946 – 73,69%; Sant’Alfio: La Spino Alfio, Voti 769 – 89,00%; Santa Venerina: Raciti Santo Antonio, Voti 2.534 – 51,70%; Valverde: Caggegi Domenico, Voti 1.846 – 42,70%; Viagrande: Faro Salvatore, Voti 2.990 – 65,48%.

PROVINCIA DI PALERMO – I RISULTATI

Cerda, Collesano, Contessa Entellina e Geraci: i risultati.

Alimena, Baucina, Campofelice e Campofiorito: i risultati.

Capaci, Casteldaccia, Castronovo e Cefalà Diana: i risultati.

Montemaggiore, Sciara, Roccapalumba, Sclafani Bagni: i risultati

Trabia, Ustica, Ventimiglia, Vicari e Villafrati: i risultati

PROVINCIA DI CALTANISSETTA – I RISULTATI

In provincia di Caltanissetta si votava a Delia, Milena, Montedoro, Riesi e Sutera: i risultati.

PROVINCIA DI SIRACUSA – I RISULTATI

PROVINCIA DI AGRIGENTO – I RISULTATI

A Santo Stefano di Quisquina confermato Francesco Cacciatore, unico candidato. Superato il quorum della partecipazione al voto necessario per rendere valida l’elezione.

Sant’Angelo Muxaro elegge Angelo Tirrito: per lui il 59,01%. Sconfitto Alfonso Caci (40,99%).

A San Giovanni Gemini viene eletto sindaco Dino Zimbardo con il 43,13% delle preferenze. Sconfitti Giovanni Miceli (29,48%) e Rito Compilato (29,16%).

Giuseppe Cacioppo indossa la fascia tricolore di sindaco a Sambuca di Sicilia. Per lui il 50,97% dei voti. Sconfitto Sario Arbisi, che colleziona il 49,03%.

A Ravanusa brinda Salvatore Pitrola, che raggiunge il 35,29%. Seconda piazza per Kabiria Rossana Loggia (27,53%). Terzo Lillo Massimiliano Musso (19,23%). Quarto Vito Ciotta (17,95%).

Vito Antonio Clemente è stato eletto sindaco di Menfi con il 50,66% dei voti. Supera la concorrenza di Ludovico Giuseppe Viviani, che si è fermato al 49,34%.

Lucca Sicula elegge Salvatore Dazzo con il 57,09% delle preferenze. Superato Giuseppe Puccio (42,91%).

Domenico Migliara è il sindaco eletto a Joppolo Giancaxio: per lui il 69,73%. Sconfitta Mariangela Cacciatore (30,27%).

Il sindaco di Grotte è Alfonso Provvidenza, che raggiunge il 73,5%. Superato il competitor Paolo Pilato, che si è attestato al 26,5%.

Cianciana elegge Francesco Martorana come sindaco: per lui il 63,18%. Sconfitta Rosalinda Reina (36,82%).

Le elezioni di Castrofilippo premiano Gioacchino Baio, che raggiunge il 49,44%. Seguono Ilenia Dainotto (35,45%) e Antonio Francesco Badalamenti (15,12%).

A Calamonaci successo per Pellegrino Spinelli (83,77%) su Vincenzo Scorsone (16,23%).

Vincenzo Galifi è il nuovo sindaco di Burgio con il 50,66%. Sconfitto Francesco Matinella (49,34%).

Angelo Balsamo è il nuovo sindaco di Licata, eletto al primo turno. Questo il risultato delle liste: Insieme per Licata 9,39%; FdI 7,28%; Noi Balsamo sindaco 11,91%; Lega 9,24%; Forza Licata 12,06%; Forza Italia 5,73%; Restart 6,47%; M5s 11,74%; Pd 4,45%; Sud chiama nord 1,94%; Udc 1,89%; Onda 4,91%; Dc 12,99%.

PROVINCIA DI TRAPANI – I RISULTATI

A Vita vince Giuseppe Riserbato: per lui il 53,03%. Giuseppe Renda si è fermato al 46,97%.

Valderice conferma Francesco Stabile alla guida del Comune. Il sindaco uscente viene riconfermato con il 59,13% delle preferenze. Seguono Salvatore Di Gregorio (35,48%) e Giuseppe Maltese (5,4%).

Carlo Ferreri è il nuovo sindaco di Santa Ninfa grazie al 50,84% dei voti. Sconfitto Giacomo Accardi, che ha ottenuto il 49,16%.

Sconfitta per il sindaco uscente di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino, che ottiene soltanto il 34,44%. Il nuovo sindaco è Francesco La Sala (65,56%).

Carmelo Palermo guiderà il Comune di Poggioreale nei prossimi cinque anni. Per lui il 64,76% dei voti. L’avversario, Lorenzo Pagliaroli, si è fermato al 35,24%.

Partanna vede il successo di Francesco Li Vigni, che ottiene il 52,43%. Sconfitto Antonino Zinnanti (47,57%).

A Pantelleria successo per Fabrizio D’Ancona (38,33%). Seguono Angela Rosa Siragusa (36,58%), l’uscente Enzo Campo (22,28%) e Claudia Della Gatta (2,8%).

Paceco saluta la vittoria di Aldo Grammatico, che arriva al 59,1%. Superato il competitor, Salvatore Bongiorno, che si è fermato al 40,9%.

Fabrizio Fonte è il nuovo sindaco di Custonaci. Per lui il 66,85% dei voti. Sconfitto Vincenzo Monteleone (33,15%).

Castellammare del Golfo premia Giuseppe Fausto, eletto sindaco con il 34,97%. Seguono l’uscente Nicolò Rizzo (29,09%), Carlo Navarra (26,14%) ed Enzo Borruso (9,81%).

A Buseto Palizzolo successo per Francesco Poma, che con il 50,69% ha la meglio su Antonella Adragna (49,31%).

A Trapani vince Giacomo Tranchida con il 42,45%. Seguono Maurizio Miceli (37,23%), Francesco Brillante (13,63%) e Anna Garuccio (6,69%). Questo il dettaglio delle liste: Noi con la Sicilia – Popolari e autonomisti 5,70%; Amo trapani 10,68%; Forza Italia 3,61%; FdI 6,33%; Miceli sindaco di Trapani 2,45; Rinnova Trapani 2,35%; Sud chiama nord 2,31%; M5s 4,12%; Trapani con Brillante sindaco 3,55%; La mia Trapani 4,09%; Trapani tua con Tranchida sindaco 8,72%; Noi Trapanesi con Tranchida sindaco 4,02%; Polis 6,15%; Trapani con coerenza 5,55%; I democratici 5,01%; Tranchida il sindaco per Trapani 6,5%; Insieme per la città 4,66%; Uniti per Trapani 5,16%; Idea List 4,04%; Trapani al centro 5,01%.

PROVINCIA DI SIRACUSA – I RISULTATI

Siracusa è l’unico dei quattro capoluoghi di provincia al voto ad andare al ballottaggio. A contendersi il titolo sono il candidato del centrodestra Ferdinando Messina e il sindaco uscente Francesco Italia. Ufficiale il ballottaggio a Siracusa, dunque, dopo lo scrutinio delle 123 sezioni in città. A contendersi la vittoria saranno il candidato del centrodestra Ferdinando Messina e il sindaco uscente, supportato da liste civiche, Francesco Italia. Messina ha riportato 17.392 voti attestandosi al 32,22%, mentre Italia ha ottenuto 12.893 voti con una percentuale del 23,89. Renata Giunta, candidata dal Pd e dal Movimento Cinque Stelle si è fermata al 19,41%.

Voti e percentuali: Buccheri: Caiazzo Alessandro, Voti 974 – 100,00%; Buscemi: Carbè Michele, Voti 497 – 53,13%; Carlentini: Stefio Giuseppe, Voti 6.629 – 70,38%; Francofonte: Lentini Daniele Nunzio, Voti 5.965 – 84, 655; Palazzo Acreide: Gallo Salvatore, Voti 3.123 – 66,32%; Portopalo di Capo Passero: Rocca Rachele, Voti 849 – 34,48%; Priolo Gargallo: Gianni Giuseppe detto Pippo, Voti 2.643 – 36,78%; Siracusa: Messina Ferdinando, Voti 17.392 – 32,22%

PROVINCIA DI RAGUSA – I RISULTATI

A Modica successo per Maria Monisteri Caschetto: nella città del cioccolato è boom della Dc di Cuffaro. Questo il dettaglio delle liste: Modica libera 3,69%; Modica tricolore 3,84%; Ivana per Modica 2,78% Pd 7,77%; Castello sindaca 5,38%; Modica sul serio 2,24%; M5s 3,57%; Sud chiama nord 0,79%; Dc 23,46%; Prendiamoci cura di Modica 18,22; Modica al centro 14,65%; Siamo Modica 13,61%.

Maria Rita Annunziata Schembari è la sindaca di Comiso: vince le elezioni con il 74,1%, superando l’avversario Salvatore Liuzzo che si è fermato al 25,9%. Questo il dettaglio delle liste: Ideazione 27,69%; FdI 27,8%; Comiso vera 18,75%; Coraggio Comiso 5,03%; Pd 12,35%; Spiga 8,38%.

Ad Acate le urne premiano Giovanni Francesco Fidone, che ottiene il 40,2%. Seguono Giovanni Caruso (30,14%), Giovanni Di Natale (25,61%) e Francesco Raffo (4,05%).

Ragusa premia ancora una volta Peppe Cassì, che ottiene il 62,92% e continuerà ad amministrare il Comune per altri cinque anni. Questo il dettaglio delle liste nel capoluogo ibleo: Partecipiamo Ragusa futura 12,42%; Peppe Cassìndaco Ragusa 2023 24,48%; De Luca per Ragusa 5,63%; Ragusa prossima 7,35%, Ragusa terra madre 7,33%; Insieme 4,76%; FdI 6,6%; Forza Italia 0,91%; Siamo comunità 2,45%; M5s 5,19%; Territorio 5,18%; Ri-pensare Ragusa 1,83%; Pd 7,34%; Generazione Demos 6,03%; Patto per Ragusa 2,51%.

PROVINCIA DI MESSINA – I RISULTATI

Alì: Rao Natale, Voti 317 – 100,00%; Alì Terme: Micalizzi Tommaso, Voti 918 – 57,92%; Capizzi: Principato Trosso Leonardo Giuseppe, Voti 1.195 – 62,30%; Casalvecchio Siculo: Saetti Marco Antonio, Voti 352 – 71,69%; Castel di Lucio: Giordano Giuseppe Francesco, Voti 480 – 53,99%; Catell’Umberto: Armeli Veronica Maria, Voti 957 – 47,73%; Fondachelli Fantina: Pettinato Francesco, Voti 356 – 53,53%; Frazzanò: Di Pane Gino, Voti 374 – 100,00%; Furci Siculo: Francilia Matteo Giuseppe, Voti 1.260 – 56,86%; Gualtieri Sicaminò: Sciotto Gino, Voti 834 – 94,56%; Mazzarrà Sant’Andrea: Pietrafitta Carmelo, Voti 765 – 100,00%; Militello Rosmarino: Lo Re Calogero, Voti 635 – 82,15%; Monforte San Giorgio: Pinizzotto Antonio, Voti 669 – 40,74%.

