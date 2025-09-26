Ficarra e Picone, in arrivo su Netflix la nuova serie “Sicilia Express” – VIDEO

Trama, cast, data di uscita e trailer della nuova serie del duo comico

Dal 5 dicembre è in arrivo su Netflix “Sicilia Express”, una serie comedy natalizia in cinque episodi che segna il ritorno di Salvo Ficarra e Valentino Picone, autori, registi e protagonisti di un racconto a metà tra ironia e magia.

Trama e anticipazioni

La piattaforma ha diffuso le prime immagini e una clip esclusiva della serie, che mette al centro la doppia vita dei due protagonisti: due infermieri divisi tra il lavoro a Milano e gli affetti in Sicilia.

Ma la vigilia delle feste si trasforma in un’avventura imprevedibile quando i due inciampano in un portale magico. Una scoperta inaspettata destinata a sconvolgere le loro vite, ma non necessariamente in meglio.

Il cast della nuova serie tv di Ficarra e Picone

Accanto al duo comico palermitano, il cast annovera Katia Follesa e Barbara Tabita. La produzione porta la firma di Tramp Limited, mentre alla scrittura – oltre a Ficarra e Picone – contribuiscono Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini.

Ficarra e Picone tornano su Netflix dopo la serie “Incastrati”

Con “Sicilia Express”, Ficarra e Picone rafforzano il legame con Netflix, dopo il successo delle due stagioni di “Incastrati”, la loro prima serie tv andata in onda tra il 2022 e il 2023. Nel frattempo, il duo non ha abbandonato il grande schermo. All’inizio dell’anno i due comici palermitani sono tornati nelle sale con “L’Abbaglio”, il film di Roberto Andò ambientato nel pieno del Risorgimento italiano.

Chi sono Ficarra e Picone

Salvo Ficarra e Valentino Picone, meglio noti come Ficarra e Picone, sono tra i volti più amati della comicità italiana. Nati artisticamente a teatro negli anni ’90, hanno conquistato il grande pubblico grazie alla loro cifra ironica, capace di fondere satira sociale e umorismo surreale.

Dal cinema alla televisione, passando per il successo come conduttori di programmi di punta, il duo siciliano ha costruito una carriera ventennale segnata da pellicole di richiamo come “Il 7 e l’8”, “La matassa”, “Andiamo a quel paese” e “Santocielo”. Negli ultimi anni hanno saputo rinnovarsi anche sul fronte seriale, approdando su Netflix con “Incastrati” e confermandosi interpreti versatili della scena contemporanea.