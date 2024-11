Fulmine colpisce giocatori durante la partita: un morto e diversi feriti VIDEO

Il portiere si trova in condizioni critiche

PERÙ – Tragedia su un campo di calcio in Perù: durante una partita tra Juventud Bellavista e Familia Chocca, disputata nella città di Huancayo, un fulmine ha colpito in pieno il difensore 39enne José Hugo de la Cruz Mesa, causandone la morte sul colpo.

Fulmine durante la partita uccide un difensore e provoca altri feriti: le immagini

L’incidente è avvenuto mentre le squadre stavano rientrando negli spogliatoi a causa di un forte acquazzone che aveva costretto l’arbitro a sospendere il match. Il momento drammatico è stato catturato in un filmato che mostra i giocatori cadere improvvisamente a terra privi di sensi.

Oltre alla tragica perdita di de la Cruz Mesa, altri giocatori sono stati colpiti dal fulmine durante la partita e rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale con gravi ustioni. Tra questi, il portiere Juan Choca versa in condizioni critiche. La partita si stava svolgendo nel distretto di Chilca, situato a 3.200 metri sul livello del mare, un’area nota per le frequenti tempeste elettriche.

Questo tragico evento sottolinea l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate durante le condizioni meteorologiche avverse, specialmente in regioni soggette a fenomeni atmosferici estremi.

