Giornalista palpeggiata in diretta, arrestato il molestatore VIDEO

I fatti ripresi dalle telecamere durante il programma

1' DI LETTURA

MADRID (SPAGNA) – Sembrava una puntata come tante altre, finché i telespettatori e lo stesso conduttore Nacho Abad non hanno assistito alla scena di una giornalista palpeggiata in diretta. È successo all’inviata Isabel Balado, in collegamento con lo studio del programma di “En boca de todos” sulla rete Mediaset Canal Cuatro per documentare un furto in un negozio a Lavapies. Nel video in alto si vede un passante avvicinarsi alla donna e toccarle il fondoschiena, prima ancora di darle la possibilità di realizzare di essere anche soltanto affiancata da qualcuno.

È in quel momento che il conduttore Abad ha interrotto l’intervento di Balado per chiederle conferma di quanto accaduto pochi istanti prima. Lei ha annuito. “Devi davvero toccarmi il c**o?”, ha chiesto con decisione la giornalista palpeggiata all’autore del gesto, che si è mostrato tutt’altro che pentito e collaborativo.

Nel video infatti si può anche notare come l’uomo sia rimasto a pochi metri da Balado dopo il fatto, continuando – come confermato dalla stessa inviata – a manifestare atteggiamenti molesti nei confronti di altre persone presenti in strada. I responsabili della rete televisiva non sono rimasti a guardare e hanno subito contattato la polizia, che ha arrestato l’uomo con l’accusa di aggressione sessuale. A supporto della giornalista palpeggiata si è schierata apertamente anche Irene Montero, ministro dell’Uguaglianza spagnolo.



I VIDEO VIRALI SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE