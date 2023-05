Lipera, avvocato tiktoker: “Candidatura folle e ragionevole”

Noto penalista catanese, ha riportato in vita il Movimento popolare fondato da De Felice Giuffrida. La campagna elettorale è sui social.

CATANIA. Per il quotidiano il Riformista, la campagna elettorale di Giuseppe Lipera (meglio conosiuto come Peppino, l’avvocato) è una delle più attive suoi nuovi canali social, TikTok in particolare. Piccoli video realizzati tra la denucia civile, lo scherno e qualche punta di cabaret. “Una candidatura nata dalla spontaneità e dalla follia della ragionevolezza”, ci dice. “TikTok? Non è una mia invenzione, me l’hanno suggerita i miei giovani amici. In effetti, funziona molto. Del resto, come fai a girare una città da 300 mila abitanti e parlare a uno a uno con i cittadini?”