Le parole dell'assessore comunale

“Lo Stato sta dimostrando la propria forza”, spiega l’assessore Fabrizio Ferrandelli che sta seguendo i lavori della messa in sicurezza della casa in via Decollati confiscata a un mafioso. Quando sarà pronta potrà ospitare la famiglia che ha accettato l’assegnazione dopo che altre avevano dopo avere ricevuto minacce e intimidazioni.