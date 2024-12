Maltempo, alberi caduti e caos sulla A29: svincolo bloccato FOTO

Interventi dei vigili del fuoco

PALERMO – Ancora alberi caduti a Palermo per la pioggia e il vento. È successo in via Lanza di Scalea, dove tre pini sono finiti sulle carreggiate bloccando la strada (VIDEO).

Maltempo, alberi caduti e caos sulla A29

Così come in via Crispi, davanti al porto: qui un’auto è stata investita dalla chioma della pianta. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco.

A Carini un camion ha perso dei profilati in alluminio bloccando lo svincolo autostradale della A29. Traffico in tilt.

In città non si contano i disagi.