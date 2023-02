Messina Denaro e la richiesta dell’anziana madre AUDIO

Il messaggio inviato dal padrino ad un'amica

Non solo le imprecazioni contro le commemorazioni per la strage di Capaci (ASCOLTA L’AUDIO) che gli impedivano di arrivare puntuale all’appuntamento con una donna, in uno dei messaggi audio Matteo Messina Denaro parlava di un desiderio espresso dalla madre.

“C’è Anna, sarebbe la ragazza che sta assieme a mia madre. Ieri sera mi cerca ha trovato un foglio scritto di pugno di mia madre. Si rivolge a me e dicendo che quando sarà morta, al suo funerale ma chi lo dice che io muoio dopo di lei, lei non lo sa questo ma lo so io, – commenta il padrino – vuole la banda musicale che deve suonare un unico motivo la marcia del kaiser quella che fanno a Vienna per il capodanno. E quindi ora vuole sta cosa allora si deve fare perché le volontà delle persone si mantengono”.

Alla donna, conosciuta durante il comune percorso di cure contro il tumore alla clinica La Maddalena di Palermo, Messina Denaro avrebbe detto di essere un imprenditore agricolo, padre di tre figli e divorziato.