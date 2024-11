Commemorazione per un carabiniere rimasto ucciso sulla Statale 121

BIAMNCAVILLA (CATANIA) – Cerimonia commemorativa in ricordo del maresciallo Massimiliano Bruno morto nell’attentato di Nassiriya il 12 novembre 2003. Ricordato anche l’appuntato Giuseppe Librizzi morto giovedì scorso dopo essere rimasto in coma per un anno a seguito di un incidente occorso mentre era in servizio.