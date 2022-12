Palermo: Accardi, Gomes e Saric accendono l’albero di Natale al “Barbera”

Per i rosanero foto e autografia con i tifosi presenti

1' DI LETTURA

PALERMO – I rosanero Andrea Accardi, Claudio Gomes e Dario Saric alla vigilia di Palermo-Como hanno acceso per la prima volta in assoluto un albero di Natale posto nel piazzale dello stadio “Renzo Barbera”. L’albero, alto più di cinque metri e arrivato dal Trentino Alto Adige, verrà allestito dal Palermo FC e collegato a un’iniziativa di solidarietà in collaborazione con i volontari della Onlus Maredolce. Ad addobbarlo, saranno le buone azioni di tifosi e cittadini comuni che decideranno di sposare la raccolta fondi di Maredolce a sostegno dei piccoli ospiti delle case-famiglia palermitane, rifugio di centinaia di persone in difficoltà economica e sociale.

All’evento era presente anche la nota giornalista televisiva Stefania Petyx. L’8 dicembre (giorno di Palermo-Como) alle 11.30, i comici e tifosi del Palermo Stefano Piazza e Chris Clun condurranno una divertente tombola in piazza, sempre ai piedi dell’albero, con in palio speciali premi targati Palermo FC, tra cui abbigliamento ufficiale della squadra, biglietti del Palermo Museum e, come primo premio, un’esperienza da vip in tribuna centralissima con catering e ospitalità in una delle prossime partite casalinghe del Palermo.