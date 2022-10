Palermo, al via i lavori per il centro sportivo di Torretta – FOTO e VIDEO

La casa del club rosanero sorgerà a pochi chilometri dal capoluogo siciliano

PALERMO – Il presidente della società di viale del Fante Dario Mirri ha dato il via ai lavori per il nuovo centro sportivo di Torretta. La casa del Palermo FC sorgerà a pochi chilometri dal capoluogo siciliano e potrà ospitare la squadra rosanero già a partire dal mese di marzo o di aprile del 2023. Il completamento del centro sportivo, invece, è previsto per ottobre del 2023.

Mirri dà il via ai lavori

Durante l’evento di presentazione, insieme al presidente dei rosanero, c’erano diverse figure istituzionali. Tra i presenti anche il vice sindaco di Palermo Carolina Varchi, il presidente della regione Sicilia Renato Schifani e il presidente della Lega Serie B Mauro Balata. Poi ancora l’Assessore allo Sport del Comune di Palermo Sabrina Figuccia, il sindaco di Torretta Scalici e una delegazione della squadra con mister Corini e il ds Rinaudo seguiti da alcuni calciatori.