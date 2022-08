Palermo, Corini prepara la sfida contro il Perugia – la fotogallery

Prima seduta di allenamento con la squadra rosanero per il "Genio"

PALERMO – Prima seduta di allenamento per il nuovo allenatore del Palermo Eugenio Corini. Dopo il suo arrivo in città di domenica 7 agosto, nel pomeriggio odierno il tecnico rosanero ha svolto alcune esercitazioni tattiche al Tenente Onorato di Boccadifalco. La settimana di allenamenti appena iniziata indirizza la squadra rosanero verso l’esordio nella stagione 2022/2023 di Serie B. Sabato 13 agosto allo stadio “Renzo Barbera”, infatti, il Palermo affronterà nella prima giornata di campionato il Perugia, a partire dalle ore 20.45. In alto, alcuni scatti del primo allenamento svolto dal nuovo allenatore del club rosanero.