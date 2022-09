Palermo: i vaccini ci sono, la gente no – VIDEO

Poche persone per la quarta dose bivalente. L'inizio a rilento. LA GUIDA.

Intorno a ora di pranzo, all’hub della Fiera del Mediterraneo, i vaccini somministrati sono una sessantina. Qualcuno ha fatto capolino, soprattutto la mattina. A ora di pranzo, invece, c’è il deserto. Oggi è il primo giorno della somministrazione dei nuovi farmaci bivalenti, aggiornati, cioè, contro la variante Omicron del Covid.

“A partire dalle ore 9:00 del 14/09/2022 saranno disponibili i nuovi vaccini bivalenti (Comirnaty Original/Omicron BA.1 e Spikevax Original/Omicron BA.1), già approvati dall’Ema come dose booster – annunciava la nota -. La quarta dose con i vaccini bivalenti è raccomandata prioritariamente ai soggetti che ne hanno già diritto, ovvero agli over 60, ai soggetti vulnerabili per patologia, agli operatori sanitari, agli operatori e agli ospiti delle RSA e alle donne in gravidanza. I nuovi vaccini bivalenti saranno utilizzati anche come terza dose per coloro che hanno compiuto 12 anni indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario”. Ci si può prenotare online o andare direttamente in via dose per ricevere il booster.

Perché così poca gente? Ci sono diverse risposte rintracciabili, ragionandoci su. Alcuni, verosimilmente, aspettano l’ulteriore vaccino aggiornato con le varianti più recenti. Sul punto, il commissario per l’emergenza Covid, il dottore Renato Costa, è netto: “Chi deve vaccinarsi non perda tempo e venga subito. In autunno il Covid potrebbe tornare a essere minaccioso, anche se, in questo momento, per fortuna, sembra una fase di tregua”.

Ma pare di cogliere un dato di fondo. La gente non vuole più saperne della pandemia, si desidera voltare pagina. Un comprensibile stato d’animo che, però, non fa i conti con il Covid. Alla fine, come è sempre stato, sarà lui a orientare le scelte di politica sanitaria, a decidere se avremo un autunno più sereno, come si spera, o se dovremo affrontare una recrudescenza. Nel video è lo stesso commissario Costa a mettere insieme una guida alla vaccinazione, utile per orientarsi.