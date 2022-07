Palermo, il quarto giorno di preparazione precampionato

Roberto Floriano raggiunge i compagni al "Tenente Onorato" di Boccadifalco

PALERMO – Nuova giornata di lavoro per il Palermo guidato dall’allenatore Silvio Baldini, attualmente impegnato nella preparazione estiva precampionato. Questa mattina potenziamento muscolare individualizzato in palestra, mentre nel pomeriggio i rosanero hanno lavorato a Boccadifalco sul terreno di gioco del “Tenente Onorato”, effettuando esercizi di prevenzione, esercitazioni tecnico-tattiche, partitelle a tema, calci piazzati e navette.

Nella giornata di venerdì 15 luglio, alle ore 11:50 presso la sala stampa del “Renzo Barbera”, Nicola Valente parlerà in conferenza. Nello stesso giorno, la squadra svolgerà un doppio allenamento. Intanto, in attesa del ritorno in città del centravanti Matteo Brunori, ha raggiunto i compagni in ritiro Roberto Floriano.