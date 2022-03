Palermo, tra le strade del quartiere del Cep per la pace in Ucraina

Il corteo dell'Istituto Comprensivo Giuliana Saladino FOTO

PALERMO – “C’è p-osto per la pace.” Con questo slogan stamattina i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, dell’Istituto Comprensivo Giuliana Saladino del quartiere CEP di Palermo hanno sfilato per le vie del quartiere, manifestando la loro vicinanza al popolo ucraino, insieme a genitori e insegnanti.

Disegni, striscioni e copricapo con i girasoli, simbolo dell’Ucraina, e con la mimosa hanno colorato questo fiume di speranza e solidarietà.

“Dai più piccoli arrivano i messaggi più forti e più puri – ha detto il preside Giusto Catania -. In questa giornata internazionale delle donne un pensiero speciale è andato alle donne di tutto il mondo, a quelle russe che vedono i loro figli rischiare la vita al fronte per le scelte criminali di Putin e alle donne ucraine che fuggono dalla guerra, a coloro che restano a combattere e a tutte le donne che nel mondo si adoperano per la pace. Abbiamo tutti insieme ‘consegnato’ simbolicamente una lettera alle alunne e agli alunni ucraini – ha concluso Catania -, in quelle parole abbiamo messo tutta la nostra preoccupazione, il nostro affetto e la nostra amicizia”.