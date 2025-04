Palermo, scoperta un’altra “bisca” di Texas hold’em: 70 denunciati VIDEO

Nuovo blitz alla Kalsa

PALERMO – Scoperta una seconda bisca clandestina. Così la definiscono i finanzieri del Comando provinciale di Palermo e i funzionari dell’Agenzia dogane e monopoli.

Dopo quella in via Principe di Paternò dei giorni scorsi è stata sequestrata una sala poker non autorizzata alla Kalsa. A gestire l’associazione un componente della famiglia Abbate, cognome di una famiglia mafiosa storica nel quartiere. Quando sono intervenuti i finanzieri erano in corso “tornei illegali di Texas Hold’em” (variante del poker tradizionale).

Le indagini sono partite incrociando le informazioni raccolte sul territorio e i profili Facebook che pubblicizzavano gare da tavolo attraverso associazioni sportive dilettantistiche.

Le partite si svolgevano di sera con la partecipazione di numerosi giocatori. Benché le associazioni nei propri statuti dichiarassero che i tornei avessero puro carattere ricreativo, gli investigatori hanno rinvenuto denaro contante appena scambiato dai giocatori per ottenere le fiches e partecipare alle giocate.

Inoltre, dall’analisi dei computer trovati nelle sale gioco sarebbe emerso che gli eventi erano iniziati dal mese di gennaio “avvalendosi di un circuito clandestino on line”, dicono gli investigatori.

Nei Pc c’erano i nomi dei giocatori effettivamente identificati in sala. Il nuovo blitz, dopo quello che Livesicilia ha ricostruito nei giorni scorsi, fa salire il numero dei deferiti alla Procura della Repubblica di Palermo: sette organizzatori, di cui uno con precedenti specifici, per il reato di organizzazione di giochi d’azzardo e 63 giocatori per la partecipazione.

Tra di loro commercianti, professionisti, imprenditori. Il poker texano è molto diffuso. Sequestrati i due immobili che ospitavano le “bische”, 3.590 euro, tavoli e fiches.