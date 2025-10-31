Palermo sott’acqua: sottopassi in tilt, strade come fiumi e auto bloccate

Allagamenti in diverse zone della città, vigili del fuoco in azione

PALERMO – La città finisce nuovamente sott’acqua. La forte pioggia che ha colpito Palermo nelle ultime ore ha provocato ancora una volta danni e disagi in diverse zone del capoluogo. Strade come fiumi, con automobilisti impantanati e traffico letteralmente bloccato.

Forte pioggia a Palermo: sottopasso allagato

Allagamenti in via Lanza di Scalea, dove si registrano fortissimi rallentamenti alla circolazione dei mezzi, dal velodromo e fino al centro commerciale Conca d’Oro. In tilt le zone di Cardillo e Partanna Mondello, così come diversi tratti della circonvallazione. A partire da via Leonardo da Vinci, dove il sottopasso è allagato. Il livello dell’acqua, poco dopo le 17, ha sfiorato i quaranta centimetri.

Strade come fiumi per la forte pioggia a Palermo

Anche nelle vie limitrofe la situazione è complessa, con allagamenti in via Notarbartolo, poco prima della rotonda. Non va meglio dalle parti della stazione centrale: risultano impercorribili corso dei Mille, vari tratti di via Oreto e alcune traverse di corso Tukory. Off-limits anche via Messina Marine. E, come sempre accade, in tilt anche corso Re Ruggero, in entrambe le direzioni. Decine le telefonate arrivate al centralino dei vigili del fuoco, soprattutto da parte di automobilisti rimasti impantanati. Richieste di soccorso dalla zona di via Imera, via Ugo La Malfa, e via dell’Olimpo.

Situazione critica anche in provincia

Allagate anche le vie del centro storico: all’Albergheria l’acqua ha raggiunto gli scantinati e molte attività commerciali. Alberi e cartelloni pericolanti in via Pitrè e lungo viale Regione Siciliana. In tilt anche la zona di Passo di Rigano. Situazione critica pure in provincia, tra Villabate, Ficarazzi e Bagheria. Per far fronte all’emergenza sono in azione diverse squadre dei vigili del fuoco,