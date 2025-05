Pantelleria, l’incidente delle Frecce tricolori: gli aerei si toccano VIDEO

Durante il volo rovesciato un aereo ne tocca un altro

PANTELLERIA – Il giorno di festa dell’open day del distaccamento aeroportuale di Pantelleria dell’Aeronautica militare si è trasformato in un pomeriggio di paura per l’incidente avvenuto durante l’esercitazione-show dei dieci aerei delle Frecce tricolori.

Pantelleria, l’incidente delle Frecce tricolori

Due velivoli si sono toccati, come mostrano i video diffusi sui social, coinvolgendone un terzo e i piloti sono riusciti a riportarli a terra senza precipitare: uno ha terminato la propria corsa su un declivio erboso per un problema al ruotino.

Il pilota di questo aereo, Luca Battistoni, 32 anni, avrebbe riportato lievi traumi alle ginocchia ed è stato portato in ospedale. I velivoli coinvolti sarebbero Pony 6, Pony8, Pony 9, degli “MB.339.A” un modello di aereo che, dice l’Aeronautica militare, si è rivelato molto valido per l’attività dimostrativa delle “Frecce Tricolori” che lo impiegano nella variante Pan, quella provvista d’impianto fumogeno.

Interviene l’Aeronautica militare

L’Aeronautica militare in una nota spiega che “una separazione anomala della formazione, durante la manovra del cardiode, ha imposto l’interruzione del programma acrobatico”.

“Quattro velivoli della seconda sezione – continua la nota – il cosiddetto “rombetto”, dimostrando padronanza delle procedure, si sono pertanto separati dal resto della formazione, tre dei quali dirigendosi successivamente all’atterraggio sull’aeroporto di Pantelleria”.

“I restanti velivoli della formazione sono atterrati all’aeroporto militare di Trapani – aggiungono dallo Stato Maggiore -, durante l’atterraggio a Pantelleria, un velivolo, a causa di un problema tecnico di controllabilità al ruotino anteriore, è uscito fuori pista al termine della corsa di decelerazione al suolo. Il pilota non ha riportato alcun problema di salute”.

Il video

In un video pubblicato sul profilo Facebook di Pantelleria Experience, e realizzato da Roberta Monopoli, si vedono le dieci Frecce tricolori che salgono in gruppo in verticale per poi separarsi in due gruppi uno di 4 uno di 5 e un aereo in solitaria.

Le parole del sindaco

Il sindaco di Pantelleria Fabrizio D’Ancona che era in aeroporto dice: “Doveva essere una giornata di festa. Poi è successa una collisione in volo tra due aerei delle Frecce tricolori. I piloti sono stati bravissimi a riuscire a portare a terra gli aerei. Non ci sono stati feriti. Lo scalo non ha subito danni e da mezzora è riaperto. Siamo vicini all’aereonautica per quanto successo e dispiaciuti per l’incidente che si è verificato”.

“Solo l’analisi delle scatole nere potrà accertare quanto avvenuto nel cielo di Pantelleria – ha concluso – Chi si trovava nel sedime dell’aeroporto ad ammirare le evoluzioni non si è accorto di quanto avvenuto in cielo. Ma a qualcuno lo scontro tra i due aerei non è sfuggito”