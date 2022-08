Parla il numero 2 del Pd

1' DI LETTURA

PALERMO – Il vicesegretario Pd Giuseppe Provenzano, candidato alla Camera in Sicilia, oggi a Palermo per presentare le liste di Camera e Senato vede una partita “apertissima” con la destra di Schifani in chiave Regionali.

“Per noi la partita si gioca a due – dice il vide di Enrico Letta -, non ci sono altri avversari”.