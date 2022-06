Incontro con la candidata sindaca Rita Barbera.

Rita Barbera, candidata sindaca a Palermo, è stata intervistata da Antonio Condorelli, direttore di LiveSicilia.it. “Io – dice la candidata – mi pongo come amministratrice, questa città ha bisogno di buona amministrazione. La responsabilità non è solo del sindaco che non è l’unico responsabile di tutto quello che succede, tanti hanno responsabilità”. Rita Barbera è appoggiata da due liste: ‘Rita Barbera sindaca’ e ‘Potere al popolo’.