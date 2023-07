Roghi da Barcellona a Patti: giornata di inferno nel Messinese VIDEO

I roghi hanno colpito anche altre zone: famiglie evacuate

Situazione critica a causa degli incendi a Barcellona, Condrò, Patti, Oliveri e Tindari: comunità colpite e interventi di emergenza in corso. Una serie di incendi violenti sta attualmente devastando diverse aree della Sicilia, tra cui Barcellona Pozzo di Gotto, Condrò, Patti, Oliveri e Tindari.

L’ emergenza ha gettato queste comunità in una situazione critica, con i residenti costretti a fare i conti con la minaccia delle fiamme e l’evacuazione di alcune zone a rischio. Le autorità locali stanno mobilitando risorse e personale di emergenza per contenere gli incendi e proteggere la popolazione.

Uno dei luoghi maggiormente colpiti è il pittoresco paese di Oliveri, dove le fiamme si sono avvicinate pericolosamente alle abitazioni. Il sindaco del comune ha preso la difficile decisione di ordinare l’evacuazione delle case in alcune zone a rischio, cercando di mettere in salvo i residenti e prevenire ulteriori danni. Questa misura di evacuazione ha lasciato molte famiglie spaventate e preoccupate per il futuro delle loro case e della loro comunità. Tutti si sono concentrati al campo sportivo.

Nel frattempo, l’autostrada tra Falcone e Barcellona è stata bloccata a causa dell’incendio che si è rapidamente propagato lungo il lato della strada. Questa situazione ha provocato caos nel traffico e ha creato ulteriori difficoltà per i soccorritori che cercano di raggiungere le zone colpite dagli incendi.

Le squadre di vigili del fuoco e le forze di sicurezza stanno lavorando senza sosta per fronteggiare gli incendi e proteggere la popolazione. Si stanno avvalendo di ogni risorsa disponibile per contenere le fiamme e prevenire la loro ulteriore espansione. Tuttavia, le condizioni climatiche avverse e l’alta temperatura stanno rendendo difficile il loro lavoro.

Per chi dovesse mettersi in viaggio è meglio contattare la polizia stradale (112) oppure direttamente l’A20 per avere aggiornamenti sulla viabilità.