Sant’Agata, il fercolo in via Plebiscito e Archi della marina VIDEO

Sebastiano Anastasi: "La devozione la porti nel rispetto per la città"

CATANIA – Nella lunga notte tra il 4 e il 5 febbraio il fercolo di Sant’Agata è passato da via Plebiscito e sotto gli Archi della marina. Ad accompagnare la Santa in ogni momento una lunga folla di fedeli e di devoti. Alle 6 del mattino il rientro in Cattedrale, con la fine del giro esterno.

Anastasi e Sant’Agata

Presente alla processione anche il presidente del consiglio comunale di Catania Sebastiano Anastasi, in abiti da devoto: “Sono un devoto da molti anni, anche per tradizione familiare, e poi nella vita ho fatto politica. Quello di presidente del consiglio è un ruolo laico e infatti ogni anno nei momenti istituzionali non indosso il sacco ma il vestito, con una sciarpa bianca di riconoscimento”.

Continua Anastasi: “La devozione poi la porti nel rispetto che hai per la città di Agata, la porti nelle istituzioni, la porti nei tuoi doveri civici, nella tua collettività”.