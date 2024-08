Schifani chiude il mini-rimpasto: “Ora avanti con il programma” VIDEO

Il governatore rinvia la decisione sulla vice presidenza

PALERMO – Cala il sipario sul mini-rimpasto nella giunta regionale siciliana. Con i giuramenti di Giusy Savarino e Salvatore Barbagallo, che hanno preso il posto rispettivamente di Elena Pagana e Luca Sammartino, si chiude la fase dei cambi nella squadra di governo, che ha visto anche l’avvicendamento tra Marco Falcone e Alessandro Dagnino all’Economia.

Lo ha confermato il governatore, Renato Schifani, incontrando i cronisti a Palazzo dei Normanni al termine di un breve colloquio con il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno.

Schifani, che ha partecipato alla seduta per il giuramento di Savarino e Barbagallo, ha risposto così a una domanda su possibili nuovi ingressi in Giunta: “No, abbiamo lavorato serenamente e con la piena collaborazione dei partiti che avevano delle esigenze interne di sostituzione. Si lavora in piena serenità e siamo fermamente determinati ad andare avanti nell’attuazione del nostro programma”.

Anche il nodo della vice presidenza della Regione, prima nelle mani di Luca Sammartino e ora al centro di un duello tra Fratelli d’Italia e Mpa, non sarà sciolto subito. “Abbiamo appena chiuso la vicenda dei nuovi assessori – ha spiegato Schifani -, con calma dopo l’estate affronteremo anche l’argomento della vicepresidenza della Regione, che è un ruolo più politico che operativo”.