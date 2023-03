“Sentirsi escluso è stato umiliante: non mi ritiro” VIDEO

Quella di Pippo Arcidiacono è una candidatura a sindaco di Catania che apre un nuovo fronte all'interno di Fratelli d'Italia. E del centrodestra.

CATANIA. Pippo Arcidiacono non smentisce ed, anzi, rilancia. C’è anche la sua di candidatura a sindaco di Catania sul versante intricato e spinoso del centrodestra. Ormai, diventa persino banale parlare di fughe in avanti: si tratta, semmai, di una vera e propria corsa a confermare la propria legittimazione.

Un simbolo civico, quello di Arcidiacono, ma che parte dal perimetro di Fratelli d’Italia: “Io non mi fermo, sia chiaro. A meno che qualcuno mi dimostri che si possa ancora andare uniti”, spiega nell’intervista video rilasciata LiveSicilia.



Parole misurate ma pesanti. In quella che sarà una settimana inevitabilmente decisiva sul fronte delle candidature.