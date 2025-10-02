I fatti risalgono al dicembre del 2024

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato tre persone per tentato omicidio. Sono Vincenzo Spatola e i fratelli Luigi e Paolo Ventura, rispettivamente di 22, 20 e 28 anni. Le catture arrivano nell’ambito di un’inchiesta della Dda, come anticipato da Live Sicilia. Spatola e Paolo Ventura sono stati portati in carcere, Luigi posto ai domiciliari con braccialetto elettronico.

Sono accusati anche di detenzione e porto illegali di arma da fuoco e ricettazione. I fatti risalgono alla sera del 9 dicembre 2024, quando, nel centro di Paternò, un 56enne del posto fu colpito da un fucile a canne mozze.

Le indagini dei carabinieri

Le successive indagini – svolte, con il coordinamento della procura distrettuale, dai carabinieri della Compagnia di Paternò – hanno portato ad assumere vari testimoni. Sono state sentite le persone presenti e acquisite le analisi di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

In questo modo gli inquirenti sono giunti agli indagati. Per l’accusa, sarebbe avvenuto nel corso di una lite scaturita da un presunto pregresso debito di droga riconducibile al figlio della vittima. A quel punto avrebbero un’arma e avrebbero fatto fuoco.

La notizia anticipata da Live Sicilia.