“Papà c’è un topo”, reazione “genuina” di un bambino al Giardino inglese VIDEO

PALERMO – “Papà c’è un topo, lo dobbiamo seguire?” L’esclamazione del bambino mostra tutta la bellezza di un’età in cui si può trattare entusiasmo anche per fatti che sono tutt’altro che apprezzabili.

Sono tante le lamentele dei genitori dei bimbi che affollano il giardino inglese e si soffermano per guardare papere e tartarughe nelle fontane del giardino di via Libertà e trovano, come noto e raccontato numerose volte da LiveSicilia.it, pure lo spettacolo dei ratti nelle fontane e non solo”.

“Al posto delle tartarughe e delle papere in pieno giorno i nostri figli sono costretti a guardare i topi che si rincorrono- dice la mamma di Luca- è una situazione vergognosa avere una Villa così bella immersa nella sporcizia e nel degrado e non poterne usufruire perché rischiamo qualche malattia”.

