Turista si ferisce durante l’escursione: interviene in soccorso alpino

La donna è stata trasportata in ospedale

SAN VITO LO CAPO (TP) – Personale del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e del IV Reparto Volo della Polizia di Stato ha recuperato una turista rimasta ferita a monte Monaco, a San Vito Lo Capo (Trapani).

L’allarme è scattato intorno alle 15 quando una donna danese di 49 anni, che faceva parte di una comitiva di ritorno da un’escursione su monte Monaco, è scivolata sul sentiero riportando la sospetta frattura di tibia e perone della gamba sinistra. I suoi compagni sono riusciti a contattare il 118.

Trattandosi di un intervento in ambiente impervio è stato allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano che per velocizzare il recupero della ferita ha chiesto l’intervento del IV Reparto Volo della Polizia. L’elicottero ha imbarcato due tecnici del Soccorso Alpino all’aeroporto di Boccadifalco e in pochi minuti ha raggiunto la zona dell’incidente.

I soccorritori sono stati sbarcati sul posto, hanno immobilizzato e imbarellato la ferita con l’aiuto del personale del 118, che intanto l’aveva raggiunta a piedi, e insieme l’hanno trasportata a spalle in una zona meno impervia dove è stato possibile il recupero con il verricello. La donna è stata quindi portata all’ospedale di Trapani.